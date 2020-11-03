محافظ الشرقية: الكمامة شرط لدخول المواطنين الديوان العام

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الموظفين المسئولين عن بوابات الديوان العام للمحافظة، بعدم السماح لأي مواطن بالمرور إلى الديوان دون ارتداء الكمامة.
وأعلن "غراب" اليوم الثلاثاء، 146 سيارة وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المُستجد.
وشدد المحافظ، على إلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامات.
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