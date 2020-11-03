إنطلاق عمليّة التصويت بالإنتخابات الأمريكيّة... وترامب قائلا "سأظل في البيت الأبيض 4 سنوات جديدة"

إنطلقت رمزيّا، إنتخابات الرئاسة الأمريكية مع بدء إدلاء ناخبي قرية صغيرة تدعى "ديكسفيل نوتش"، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الإثنين الثلاثاء. ويبلغ عدد سكان القرية الصغيرة 12 شخصا، وتقع في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، شمال شرقي الولايات المتحدة. وبتصويت السكان هناك، تكون "ديكسفيل نوتش" قد إتبعت تقليدا معتمدا منذ 1960، أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوت كذلك خلال الليل، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس". أما معظم مكاتب الإقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فتفتح أبوابها في الساعة 6,00 أو 7,00 صباح اليوم الثلاثاء.

من جهته، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بالفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي يخوضها أمام خصمه جو بايدن، قائلا إنه "سيظل 4 سنوات جديدة في البيت الأبيض".

وفي مؤتمر صحفي إختتم به ترامب حملته الإنتخابية قبل ساعات من بدء التصويت، توقع أن يحقق "فوزا رائعا"، مضيفا "سنحقق الفوز مجددا.. وسنفوز بولاية جديدة".

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وأشار ترامب إلى أنه حقق أرقاما إقتصادية "رائعة" خلال سنوات حكمه، منوها إلى أنه في حال فوزه "فسيدعم القطاع الصناعي في البلاد".

وإستطرد في حديثه وهو يرتدي قبعة تحمل شعار حملته الانتخابية "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا... لقد حققنا تقدما على صعيد الناتج المحلي".

سكاي نيوز عربية