ليالي الإرهاب في فيينا .. عاصمة الجمال تلطخ شوارعها بالدماء

النمسا إحدى الدول الأوروبية التي طالما ارتبط الاسم بالجمال وسحر الطبيعة الخلابة، حيث حديقة الزهور في فيينا Volksgarten واحدة من أعرق وأقدم الحدائق العامة في مدينة فيينا النمساوية، كانت قديمًا المكان المُفضل لدى العائلات الأرستقراطية التي كانت تحكم البلاد، كما تغنت لها أسمهان "ليالي الأنس في فيينا".

إلا وأن الزهور الطبيعية ذات الروائح النفاذة و العطرة و التي كان يستخدمها مرتادوا الحديقة في الزينة و الأفراح ، باتت تتناثر حول شواهد

المقابر بعاصمة الشباب بعد أن أصبحت النمسا بمثابة قٌبلة ومقصد لمرتادي العمليات الإرهابية و التي كان أولها عملية " شناو " عام 1973 انتهت بهجوم ملسح مساء أمس الأثنين 2 نوفمبر 2020، في العاصمة فيينا، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص

على الأقل، منهم أحد المهاجمين، والذي كان يحمل بندقية آلية وحزامًا ناسفًا مزيفًا، وأصيب عدد آخر، من بينهم رجل شرطة، الإرهاب الذي طالما وطأت أقدامه أية بلدة اتشحت أهلها بالسواد وحول حياتهم إلى جحيم

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بدأت الهجمات في شفيدنبلاتس، أحد ميادين العاصمة، في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، قبل ساعات من تفعيل قيود جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، وحسب تقارير الشرطة فإن الهجمات وقعت في 6 مواقع، وكان المهاجمون مسلحين ببنادق.

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وصرح وزير الداخلية كارل نيهامر بأنه

يعتقد أن الهجوم هو عمل إرهابي. ووصف المستشار سيباستيان كورتز الهجوم بأنه عمل إرهابي بغيض.

وقع الهجوم بالقرب من كنيس فيينا الرئيسي، والذي كان مغلقًا وقت الهجوم، ومن غير الواضح ما إذا كان الكنيس مستهدفًا.

عملية شناو في النسما

في التاسع والعشرين سبتمبر عام 1973 وقبل حرب أكتوبر، قام فدائيان فلسطينيان باحتجاز بعض ركاب القطار الذي يحمل المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي إلى قصر شناو في النمسا تمهيدًا لمنحهم جوازات سفر إسرائيلية وترحيلهم إلى إسرائيل، وسميت هذة العملية بـ" شناو".

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إلقاء القنابل على مطار فيينا

نفذ ثلاثة إرهابيين هجومًا بالقنابل اليدوية على مطار فيينا الدولي في 29 ديسمبر 1985، والقيت القنابل على حشود الركاب الذين كانوا يصطفون من أجل السفر إلى تل أبيب مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 39 آخرين، توفى ضحية ثالثة في 22 يناير 1986 بجروح أصيب بها في الهجوم.