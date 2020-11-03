روسيا تدعو إلى بذل جهود جماعية لمواجهة الإرهاب على خلفية حادث النمسا

دعت روسيا إلى بذل جهود جماعية لمكافحة الإرهاب على خلفية الهجوم الإرهابي الأخير في العاصمة النمساوية فيينا.



قالت المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح صحفي لقناة "روسيا ــ 24" التلفزيونية الإخبارية اليوم الثلاثاء: "إن هذا هو الموضوع نفسه، الذي أثارته روسيا وطرحته منذ سنوات عديدة، ويتلخص في توحيد الجهود لمكافحة

التهديد الإرهابي".



وأضافت زاخاروفا :" أن الجانب الروسي تحدث بهذا الصدد مرات عديدة من على منصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفي المحافل الدولية الأخرى".



وتابعت: "ننطلق من حقيقة أنه يتعين معالجة هذه المشكلة بشكل جماعي والبحث عن طرق جماعية لمكافحة الإرهاب ،

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وبهذا الشكل فقط يمكن تحقيق نتيجة أكثر فعالية، وهي النتيجة التي ننتظرها وتتمثل بمحاربة لا هوادة فيها ضد الإرهاب الدولي".



يُذكر أن فيينا شهدت أمس الإثنين سلسلة عمليات إطلاق نار شملت 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس يهودي في المدينة.



ووصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتز العملية بهجوم إرهابي شنيع، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وقتل المهاجم.



وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر إن المهاجم كان من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي .