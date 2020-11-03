تونس: إنقاذ 31 شخصًا من الغرق أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن 3 وحدات بحرية تابعة لخفر السواحل أنقذت 31 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، من بينهم امرأتان، كانوا على متن

قارب أوشك على الغرق بعد تسرب المياه إليه بموقع شمال منطقة رأس جدير على بعد حوالي 32 كم بعمق البحر.



أفادت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - بأن المهاجرين أبحروا على متن القارب من السواحل الليبية في اتجاه أوروبا، وتم التوجه بهم إلى ميناء "جرجيس" لإتمام الإجراءات القانونية في حقهم.