أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن 3 وحدات بحرية تابعة لخفر السواحل أنقذت 31 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، من بينهم امرأتان، كانوا على متنقارب أوشك على الغرق بعد تسرب المياه إليه بموقع شمال منطقة رأس جدير على بعد حوالي 32 كم بعمق البحر.
أفادت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - بأن المهاجرين أبحروا على متن القارب من السواحل الليبية في اتجاه أوروبا، وتم التوجه بهم إلى ميناء "جرجيس" لإتمام الإجراءات القانونية في حقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس: إنقاذ 31 شخصًا من الغرق أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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