فلسطين تُدين تدين العمل الإرهابي في النمسا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجوم الإرهابي الذي استهدف العاصمة النمساوية /فيينا/ ليلة أمس، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.
النمسا، وتعاطفها وتضامنها الشديد مع عائلات الضحايا، مشددة على ثقتها بقدرة النمسا على مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية البشعة والانتصار عليها، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الثلاثاء/ - وقوف دولة فلسطين إلى جانب جمهورية
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