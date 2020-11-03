العراق: 3595 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت الوزارة - في بيان - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الثلاثاء- أنها "سجلت 51 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد، فيما سجلت 2979 حالة شفاء تام". أنها "سجلت 51 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد، فيما سجلت 2979 حالة شفاء تام". يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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