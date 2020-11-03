ولي عهد أبو ظبي يقدم تعازيه لمستشار النمسا في ضحايا هجمات فيينا

قدم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الثلاثاء تعازيه لمستشار النمسا سباستيان كورتس في ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المواطنينفي العاصمة فيينا وفقاً لسكاي نيوز.
وكتب ولي عهد أبوظبي في تغريدة على موقع تويتر خالص العزاء والمواساة إلى عائلات وذوي الضحايا.
وتابع نقف متضامنين مع حكومة النمسا وشعبها في مواجهة الإرهاب والقوى التي تقف وراءه.
ويذكر أن مساء الاثنين أطلق مسلحون النار في 6 مواقع وسط مدينة فيينا مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين ونحو 14 جريحا نصفهم بحالة حرجة.
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