ولي عهد أبو ظبي يقدم تعازيه لمستشار النمسا في ضحايا هجمات فيينا

قدم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الثلاثاء تعازيه لمستشار النمسا سباستيان كورتس في ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المواطنين في العاصمة فيينا وفقاً لسكاي نيوز. في العاصمة فيينا وفقاً لسكاي نيوز. وكتب ولي عهد أبوظبي في تغريدة على موقع تويتر خالص العزاء والمواساة إلى عائلات وذوي الضحايا. Advertisements وتابع نقف متضامنين مع حكومة النمسا وشعبها في مواجهة الإرهاب والقوى التي تقف وراءه. ويذكر أن مساء الاثنين أطلق مسلحون النار في 6 مواقع وسط مدينة فيينا مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين ونحو 14 جريحا نصفهم بحالة حرجة.

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