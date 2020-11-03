الاتحاد البرلماني الدولي: انتخاب رئيس جديد في تصويت تاريخي عبر الإنترنت

أعلن الاتحاد البرلماني الدولي انتخاب دوراتي باتشيكو الرئيس الثلاثين للاتحاد، عقب انتخابات غير مسبوقة جرت عبر الإنترنت، وفي جلسة استثنائية افتراضية للمجلس الحاكم للاتحاد، الذي يُعَد الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات في المنظمة.



وأشار الاتحاد الدولي، في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أنه برغم الصعوبات

التكنولوجية وفروق التوقيت سجل في الانتخابات نحو 400 برلماني من أكثر من 140 برلمانا حول العالم أنفسهم أعضاء في التصويت الإلكتروني، في غضون 24 ساعة، وتم التصويت في إطار اقتراع سري عبر منصة إلكترونية آمنة، انتهى بفوز باتشيكو على 4 مرشحين بنسبة 56 % من الأصوات وعقب جولة واحدة من التصويت.



وباتشيكو هو برتغالي الجنسية، كان عضوا في البرلمان البرتغالي منذ عام 1991، وعضوا لجنة الميزانية والمالية ولجنة الشئون الخارجية به. وسيتولى منصبه رئيسا للاتحاد الدولي لمدة 3 سنوات خلفا للبرلمانية المكسيكية جابريللا كويفاس بارون التي انتهت فترة ولايتها.