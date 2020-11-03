السعودية تسجل 473 حالة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية اليوم ان البلاد سجلت 473 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد وفقاً لوكالة أنباء السعودية . فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الحالات المؤكدة في المملكة 348510حالات من بينها 7901حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة منها 749حالة حرجة. من بينها 7901حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة منها 749حالة حرجة. كما سُجلت 481حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 335153 حالة. حالة. وأوضحت الصحة السعودية أن الحالات المسجلة وعددها 473حالة منها 40% إناث 60% ذكور. Advertisements فيما بلغت نسبة الأطفال 9% والبالغين 87%، وكبار السن 4% و بلغ عدد الوفيات 5456 حالة كما أعلنت عن 19 حالة وفاة جديدة مشيرة إلى إجراء (58930) اختبار كورونا .

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