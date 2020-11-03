ترمب يفوز في منطقة ميلسفيلد بغالبية 16 صوتاً مقابل 5 أصوات لبايدن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 57 دقيقة

فاز الرئيس دونالد ترمب في منطقة ميلسفيلد في وقت مبكر من في يوم الانتخابات، اليوم الثلاثاء، وذلك بغالبية 16 صوتاً مقابل 5 أصوات لجو بايدن.

وحصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على الأصوات الـ5 في قرية ديكسفيل نوتش بولاية نيوهامشير ليحقق أول فوز لليوم.

وفاز بايدن في انتخابات منتصف الليل في ديكسفيل نوتش، بغالبية ساحقة على حساب منافسه دونالد ترمب، الذي يتطلع للظفر بولاية ثانية في السباق نحو البيت الأبيض.

وأدلى ناخبو ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء.

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وبذلك تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليدا معتمدا منذ 1960 أكسبها لقب “الأولى في البلاد”، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوت كذلك خلال الليل، فيما تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة السادسة أو السابعة صباحا.

ومع ذلك، لم تتنبأ البلدة دائمًا بالفائز النهائي في الانتخابات، فازت هيلاري كلينتون بديكسفيل نوتش في عام 2016، إلا أن ترمب فاز بالمجمع الانتخابي.

ويتوجه الأميركيون لصناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي ترامب مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وصوت حوالي 98 مليون أميركي في الانتخابات مبكرا سواء بالحضور الشخصي أو عبر البريد.