البحرين تدين 51 شخصا بتهمة تأسيس جماعة إرهابية بتمويل من الحرس الثوري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 2:17 مساءً

أدانت البحرين 51 متهماً بتأسيس وتنظيم والانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكابهم جرائم، وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبتهم بالسجن مدداً،.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في المملكة، وذلك بناء على توجيهات قيادات الحرس الثوري الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج والذين يتخذون من إيران والعراق ملاذاً لهم، وتكليفهم بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين. فيما ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على المتهمين من عناصر تلك الجماعة الموجودين بالبحرين وذلك في أواخر العام الماضي.

وقضت المحكمة بمعاقبة المدانين بالسجن مددا تتراوح ما بين خمس سنوات والسجن المؤبد، وتغريم 17 متهما بمبلغ مائة ألف دينار بحريني، وإلزام ثلاثة متهمين بأداء قيمة التلفيات، وبراءة متهم ومصادرة المضبوطات.

ووفق المصدر نفسه، أجرت النيابة العامة، في وقت سابق، تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في المملكة.

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ولفتت الوكالة إلى أن المتهمين نفذوا المخططات “بناء على توجيهات قيادات الحرس الثوري الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج، والذين يتخذون من إيران والعراق ملاذاً لهم”.

وأشارت إلى أن قيادات الحرس الثوري الإيراني كلفوا المدانين بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل، لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين.

استهداف منشآت حيوية

كما تم تدريبهم عسكرياً على استعمال الأسلحة والمتفجرات وعمليات الرصد، وأنه بناء على التكليفات الصادرة عن المتهمين القياديين في الخارج بالبدء في تنفيذ العمليات، وذلك بإحداث التفجيرات واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية والأمنية، قام بعض المتهمين من عناصر الجماعة في الداخل في غضون شهر نوفمبر 2019 بتنفيذ عملية تفجير جهاز الصراف الآلي لأحد البنوك بمنطقة جد حفص، فيما عمل البعض الآخر من عناصر الجماعة على استهداف مركبات النقل العام، وشرعوا بالفعل في ذات الشهر من العام الماضي في إشعال حريق بإحدى تلك المركبات بشارع البديع، إلا أنه تم إحباط تلك العملية والقبض عليهم حال شروعهم في تنفيذ جريمتهم.

وقد ثبت أن المتهمين كانوا يعتزمون القيام بعمليات أخرى محددة، لاستهداف المنشآت الحيوية والأمنية وصهاريج النفط، وحال القبض عليهم دون ذلك.

كما ضبط بحوزة المتهمين المقبوض عليهم عبوات متفجرة مضادة للأفراد والآليات وأدوات، مما تستخدم في تصنيعها فضلاً عن عبوات مولوتوف.