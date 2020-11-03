دونالد ترامب
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر “تويتر”، مقطع فيديو جمع فيه أشهر حركاته الراقصة المثيرة للجدل، والتي أدّاها خلال تجمّعات لمناصريه، ومؤخراً، خلال حملته الانتخابية.
وأرفق ترامب الفيديو بجملة: “اقترعوا! اقترعوا! اقترعوا!”
ويتوجه ملايين الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع، اليوم، للاختيار بين ترامب والمرشح الديموقراطي جو بايدن، في انتخابات رئاسية تاريخية تشهدها أميركا وسط انقسام شديد.
وتوقع الرئيس الأميركي، ليل الإثنين الثلاثاء، “فوزاً رائعاً جديداً”، في آخر تجمع من حملته الانتخابية عقده في غراند رابيدز بولاية ميشيغن، قبل بضع ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. وقال: “غداً سنصنع التاريخ مرة جديدة”، ساخراً من خصمه الديموقراطي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ترامب يرقص مع انطلاق الانتخابات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.