نعمان لحلو ينشد: “بالعربي إلا النبي”- فيديو

أصدر الفنان المغربي، نعمان لحلو، عملا غنائيا جديدا، بعنوان “بالعربي.. إلا النبي”، رد من خلالها على الإساءة، التي لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكتب كلمات الأغنية سعيد متوكل، ولحنها نعمان لحلو، فيما كان التوزيع ليونس خزان.
وقال لحلو في تدوينة، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “بالعربيّْ .. إلا النبيّْ … انتصارٌ لطه الأمين… نبينا خطٌّ أحمرُ وأطهرُ من أن يتمّ النيلُ منه”.
وزاد لحلو: “نبيُّنا نورٌ أضاء الأرض ورحمةٌ مهداةٌ للعالمين… لذا كان من اللازم والواجب أن نقول بالفن وبالعربيّ: إلا النبي.. لعلّ الرسالة تصل بكل اللغات إلى كل ذي عقل رصين.. أغنية: بالعربي.. إلا النبي”.
ويأتي إصدار لحلو لعمله بعد موجة الغضب، التي اجتاحت المسلمين، نتيجة تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، وبمسه بالمقدسات الدينية.
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