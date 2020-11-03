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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإساءة لنبي الرحمة.. هذا ما قاله "بن زايد" عن الرسول والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
في الفترة الأخيرة، شهدت فرنسا حملة إساءات للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد رد على تلك الوقائع.
وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، قال "بن زايد": الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يمثل قدسية عظيمة لدى المسلمين ولكن ربط هذا الموضوع بالعنف وتسييسه أمر مرفوض، منوها بأن التعامل بين الشعوب يجب أن يكون من خلال تواصل الحضارات والثقافات والاحترام المتبادل".
وشدد على رفضه خطاب الكراهية الذي يسيء إلى العلاقة بين الشعوب ويؤذي مشاعر الملايين من البشر ويخدم أصحاب الأفكار المتطرفة، رافضا بشكل قاطع أي تبرير للإجرام والعنف والإرهاب.
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