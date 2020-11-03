في الإطار الودي.. منتخب الناشئين يعبر الحدود

ولعبتْ المباراة من ثلاثة أشواط، مدة كل شوط 40 دقيقة، من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين.

وأكدَ مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد في بيان للتطبيعية ان "هذه المواجهة أعطتنا مساحة كبيرة لاختبار لاعبينا، والاطلاع على مدى تجاوبهم مع التدريبات التكتيكية والبدنية".



وأضافَ محمد ان "الجهاز الفني لمنتخب الناشئين استقر على 40 لاعباً من الجدد، ومن يتواجد معنا مسبقا". مشيرا الى أن "هذه التوليفة الجديدة ستكون عماد المنتخب في الاستحقاقات المقبلة".

واختتمَ بالقول: "انتقلنا إلى المرحلة الثانية من الإعداد من خلال خوض المباريات الودية". مبينا "ان الفترة المقبلة ستشهد انتقالنا إلى المرحلة الثالثة بخوض مباريات مع فرق الخط الأول في الدوري الممتاز والدرجة الأولى بدلا من مواجهة فرق الشباب".

