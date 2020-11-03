2020-11-03 | 14:08
51 مشاهدة
تغلبَ منتخب الناشئين على فريق الحدود بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية لعبت على ملعب الشعب الثاني.
وأكدَ مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد في بيان للتطبيعية ان "هذه المواجهة أعطتنا مساحة كبيرة لاختبار لاعبينا، والاطلاع على مدى تجاوبهم مع التدريبات التكتيكية والبدنية".
وأضافَ محمد ان "الجهاز الفني لمنتخب الناشئين استقر على 40 لاعباً من الجدد، ومن يتواجد معنا مسبقا". مشيرا الى أن "هذه التوليفة الجديدة ستكون عماد المنتخب في الاستحقاقات المقبلة".
واختتمَ بالقول: "انتقلنا إلى المرحلة الثانية من الإعداد من خلال خوض المباريات الودية". مبينا "ان الفترة المقبلة ستشهد انتقالنا إلى المرحلة الثالثة بخوض مباريات مع فرق الخط الأول في الدوري الممتاز والدرجة الأولى بدلا من مواجهة فرق الشباب".
كانت هذه تفاصيل خبر في الإطار الودي.. منتخب الناشئين يعبر الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.