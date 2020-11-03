النقل تعلن تفعيل عمليات الترانزيت البري و الجوي في العراق

اعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الثلاثاء، عن تفعيل عمليات الترانزيت البري والجوي في العراق.
وقال الشبلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "عقد اجتماعا موسعا بهدف تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) في البلاد، ضم الاجتماع مدير عام المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر الوائلي و ممثلي كل من وزارة التجارة و دائرة الگمارگ وقيادة العمليات المشتركة، بحضور الوكيل الفني للوزارة طالب بايش و مدير عام الدائرة الفنية و مدير عام الشركة العامة للنقل البري ومدير عام الخطوط الجوية العراقية".
واضاف انه "انسجاماً مع التوجه الحكومي الذي التزم به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي بتعظيم موارد الدولة، وحرصا منّا على استثمار الموقع الجغرافي المهم للعراق الذي يُعد حلقة وصل مهمة للكثير من البلدان، عزمنا على تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) الذي يمر عبر الاجواء العراقية وكذلك البر العراقي الذي ينفتح على الكثير من الدول، لما تمثله هذه العمليات من مصدر مهم لتوفير الاموال و زيادة الايرادات بما يخدم مصلحة المواطن العراقي".
وتابع ان "الاجتماع تمخض عن تشكيل لجان عمل مشتركة لوضع الاسس والضوابط التي ستكون اساسا لعمل تلك اللجان التي ستقدم مطالعاتها النهائية يوم الاربعاء المصادف 11 تشرين الثاني 2020".
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