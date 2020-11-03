شكرا لقرائتكم خبر عن معتز مطر.. إعلامي بدرجة خائن للوطن وللمصريين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد وصف للإخوانى الهارب معتز مطر أدق من أنه بوق لجماعة إرهابية دستورها خيانة مصر والمصريين، وتظهر الخيانة عندما تقع خلافات بين صفوف الجماعة، ليتكشف وجه الخائن القبيح، وهذا ما حدث مع الإرهابي الهارب معتز مطر، الذى فضحته مجموعة شهادت علنية عن خيانته.

وتقول أحد العناصر الإخوانية الهاربة فى خارج البلاد، من الواضح أن إدارة قنوات إسطنبول لا يعرفون أى شيء عن هذه القنوات، مؤكدة على فشلهم المستمر، ويفضح عنصر إخوانى أخر اللجان الالكترونية التابعة للهارب أيمن نور، والمذيع الهارب معتز مطر والمذيع الهارب، وأن أيمن نور يخون من يأكل العيش والملح.

وفيما وصف أحد العناصر الإخوانية معتز مطر بأنه يساند المنكر، وأنه يعمل قناة الشرق قناة المنكر، وفى فيديو أخر يظهر المذيع الهارب محمد ناصر والذى يهاجم عزمى بشارة قائلا: "عزمى بشارة جاسوس.. واللى بيصرف عليه أمير قطر.. وعزمى بشارة تربى فى أحضان الصهاينة".