حصيلة “كورونا” في السجون تتجاوز الألف إصابة.. 586 سجينا و515 موظفا

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا في السجون، إلى غاية أمس الإثنين، وقالت إنها تجاوزت الألف، بين الموظفين والسجناء.

وقال صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم في عرض الميزانية الفرعية لمندوبيته في البرلمان، إنه منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونافي المؤسسات السجنية في أبريل، بلغ العدد التراكمي للإصابات في صفوف السجناء إلى حدود الأمس، ما مجموعه 586 حالة، جلهم من الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية من حالة سراح.

أما عدد الوفيات المرتبطة بهذا الفيروس في السجون، فقد وصلت إلى 4 حالات، يقول التامك إنها، تتعلق بحالات لسجناء مسنين ومصابين بأمراض مزمنة، كما يبلغ عدد الحالات النشطة ما مجموعه 31 حالة جميعها تخضع للعزل والبروتوكول الاستشفائي المعمول به.

أما في ما يتعلق بالموظفين، فقد بلغ العدد التراكمي للإصابات في صفوفهم إلى غاية 02 نونبر 2020، 515 حالة من بينها 121 حالة سبق تسجيلها بسجني طنجة 1 وورززات في بداية انتشار الوباء، و269 حالة لموظفين تم اكتشاف إصابتهم بعد تاريخ 31 غشت وذلك عند إجرائهم التحاليل المخبرية اللازمة قبيل استئنافهم العمل بعد استفادتهم من رخصهم الإدارية السنوية.