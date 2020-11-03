الفتيت: نجاح استحقاقات 2021 تحد كبير وحاولنا تقريب النظر بين الفاعلين السياسيين

خرج وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، اليوم الثلاثاء، للحديث عن الاستعدادات لانتخابات 2021، معتبرا هذه المحطة، تمثل تحديا كبيرا.

وقال الفتيت، اليوم، أمام لجنة برلمانية، في تقديمه للميزانية السنوية لوزارته، إن الداخلية، على الرغم من الظروف الاستثنائية، وسعيا إلى الإعداد للاستحقاقات، فقد بادرت لعقد لقاءات لتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين قبيل المحطة الانتخابية.

واعتبر الفتيت أن المرحلة الحالية، التي تعيشها البلاد، تتويج لمسار سياسي، ومؤسساتي، انطلاقا من مرجعية دستورية، قوامه تثمين التجربة المغربية، مشيرا إلى أن إنجاح المحطات الانتخابية يشكل تحديا للوزارة، والفاعلين السياسيين.

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وقبيل السنة الانتخابية، قال الفتيت إنه تم العمل على ملء المقاعد الشاغرة، واتخاذ إجراءات صرف تمويل الأحزاب، ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة، والخاصة.

وعن ظروف الجائحة، قال الوزير إن الداخلية تستعد، منذ بدايتها، لوضع استراتيجية خاصة للتوفيق بين الحفاظ على الصحة، والمتطلبات اليومية، كما واكبت عددا من العمليات، منها عودة العالقين، ومراقبة مدى التزام مختلف المصالح بالإجراءات، والتدابير المتخذة، وإخضاع عدد من الموظفين لتحاليل كورونا.

وعلى الرغم من صعوبة التحديات الناجمة عن شراسة الفيروس، يرى الفتيت أن البلاد قادرة على تخطي الوضع، وجعله فرصة للاقلاع الاقتصادي.