تقرير: %58 من الصحف الورقية في المغرب اختفت ما بين عامي 2018 و2020

كشف تقرير لوزارة الثقافة والشباب والرياضة -قطاع الاتصال-، توصل به أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، في إطار تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، عن تسجيل تراجع كبير في عدد الصحف الورقية بالمغرب، خلال السنتين الأخيرتين، حيث اختفت 58 في المائة منها.

وانتقل عدد الصحف الورقية، الصادرة في المغرب، من 252 صحيفة ورقية صادرة عام 2018 إلى 105 صحيفة برسم عام 2020.

وتحدث التقرير عن ارتفاع عدد الصحف الورقية الملائمة مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر، والصادرة بشكل منتظم، ليبلغ 105 صحيفة، وبلغت نسبة الإصدارات الشهرية41 في المائة من مجموع العناوين، بينما بلغت نسبة الإصدارات الأسبوعية 28 في المائة من مجموع العناوين.

وفي المقابل، بلغت نسبة الإصدارات اليومية 19 في المائة، ونسبة الإصدارات النصف شهرية 12 في المائة من مجموع العناوين، أما باقي العناوين، فتصدر بشكل دوري مرة كل شهرين.

وارتفع العدد الإجمالي لتصاريح الصحف الإلكترونية، المتوصل بها، حتى متم شتنبر الماضي، إلى 1016 تصريحا، كما تمت ملاءمة وضعية 546 صحيفة إلكترونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.