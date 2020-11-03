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شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون: تحالف أسامة النجيفي يريد ارباك المشهد السياسي بدعم تركي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
كشف منراقبون بأن العراق تشهد تحالف يريد ارباك المشهد السياسي بدعم تركي.
حيث تجسد وظهر للعيان في التحركات يقوده أسامة النجيفي والذي يسعى لإزاحة الحلبوسي والسيطرة على رئاسة البرلمان.
وكان أسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اعلن، الاسبوع الماضي، عن تشكيل جبهة برلمانية من 35 نائبا ممثل فيها مختلف الجهات والكتل السياسية.
واعتبر السياسيين بأنه لابد من مواجهات حاسمة والوقوف ضد التدخلات التركية ومن يقوم بالتعاون معها والتى لها أطماع ومخططتا خبيثة.
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