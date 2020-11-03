شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1008 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1008 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و6 حالات وفاة . وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 136,149 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 503 حالات وفاة ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 133,490 حالة بعد تسجيل 1,466 حالة شفاء جديدة .

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