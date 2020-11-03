شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث في واقعة "طفل المرور" في مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

حالة من الجدل انتشرت في مصر ، وسيطرت على تعليقات رواد السوشيال ميديا ، بسبب ما وصوفوه بـ"طفل المرور" ، وهو نجل قاضي وثق مقطع فيديو وهو يتنمر على رجال المرور ، ويقود سيارة دون حصوله على رخصة لأن عمره لم يتجاوز الـ 13 عاماً.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص الفيديو، وتبين من خلاله ظهور طفل يقود سيارة، أثناء قيام أحد رجال المرور بإيقافه لفحص تراخيصه ومناقشته حول كيفية قيادة السيارة. لكن الطفل قابله بالسخرية منه ثم الهرب بالسيارة، وتم إجراء عملية فحص لتحديد مكان قيادة الطفل للسيارة وتحديد هويته والسيارة التي كان يقودها.

تم إلقاء القبض على الطفل ، وبعد استجوابه قررت النيابة إخلاء سبيله لأن القانون يمنع حبس الطقل ، وتم أخذ تعهد على والده بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك.

الواقعة لم تنتهي عند هذا الحد بل قام الطفل عقب مغادرة النيابة، ببث فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي برفقة آخرين من أصدقائه يتحدث فيه بطريقة تنمر وعنف، ووجه بعض الشتائم لمتابعين الموقع والتنمر عليهم قائلا "مش احنا اللي نتحبس".

وبعد إخلاء سبيله بساعات قليلة ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض مجددا على "طفل المرور "و4 آخرين من أصدقائه، بسبب الفيديو الجديد الذي يقومون فيه بالتنمر وسب المتابعين بألفاظ نابية، وقررت النيابة إيداع الطفل دار رعاية وحبس 4 آخرين كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضهم جميعا على "مصلحة الطب الشرعي" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.