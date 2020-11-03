شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تجيز للأطباء تناول لقاح كورونا اختيارياً والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزيرة الصحة في البحرين فائقة بنت سعيد الصالح ،عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19"، وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بفيروس "كورونا" من أبطال الصفوف الأمامية بشكل اختياري اعتباراً من اليوم بهدف توفير وسائل الأمان لهم وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وأكدت الوزيرة الصالح أن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين المعمول بها في البحرين التي تسمح بالترخيص الاستثنائي في الحالات الطارئة، وتأتي إجازة الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" استكمالاً لجهود التنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية ممثلة في شركة G42 ، حيث أعلنت الإمارات في شهر سبتمبر الماضي عن إجازة الاستخدام الطارئ لنفس اللقاح للعاملين في خط الدفاع الأول.