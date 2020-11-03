شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تجيز للأطباء تناول لقاح كورونا اختيارياً والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الوزيرة الصالح أن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين المعمول بها في البحرين التي تسمح بالترخيص الاستثنائي في الحالات الطارئة، وتأتي إجازة الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" استكمالاً لجهود التنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية ممثلة في شركة G42 ، حيث أعلنت الإمارات في شهر سبتمبر الماضي عن إجازة الاستخدام الطارئ لنفس اللقاح للعاملين في خط الدفاع الأول.
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