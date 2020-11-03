شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار النمسا : سنلاحق منفذى هجوم فيينا بكل السبل والان نبدء بالتفاصيل
وقال "سنتعقب هؤلاء الناس بكل السبل المتاحة. سنلاحق الجناة ومن يقفون خلفهم". وقُتل رجل وامرأة وشاب من المارة ونادلة فيما وصفه كورتس بأنها "جريمة قتل بدم بارد".
وكان قد ذكر مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، أن منفذي هجوم فيينا الإرهابي مجهزون جيدا بالأسلحة وتلقوا تدريبات على مستوى عال.
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