الشرطة المجتمعية تعيد فتاة هربت من اهلها بسبب رسوبها

اعلنت الشرطة المجتمعية، الثلاثاء، اعادة فتاة هربت من ذويها خوفا من تداعيات رسوبها في امتحانات السادس إعدادي.
وقال بيان للشرطة تلقته الخليج 365، "تمكنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية من إعادة فتاة هربت من ذويها بداعي خوفها من تبعات رسوبها في السادس الإعدادي".
واضاف البيان "وقد استطاع فريق العمل المشكل لهذه القضية من تتبع اتصالات الفتاة ضمن حسابها على الانستغرام، وتحديد مكان تواجدها، وإعادتها لذويها وهي تروم دخول كردستان عبر محافظة السليمانية".
ولفت البيان الى ان "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) من ذوي الفتاة الذين طالبوا المجتمعية بالتدخل لإيجاد ابنتهم التي تركت المنزل منذ ٤ أيام".
واضاف البيان "وقد استطاع فريق العمل المشكل لهذه القضية من تتبع اتصالات الفتاة ضمن حسابها على الانستغرام، وتحديد مكان تواجدها، وإعادتها لذويها وهي تروم دخول كردستان عبر محافظة السليمانية".
ولفت البيان الى ان "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) من ذوي الفتاة الذين طالبوا المجتمعية بالتدخل لإيجاد ابنتهم التي تركت المنزل منذ ٤ أيام".
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