تصريح حكومي حاسم عن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، وزارة المالية بإيجاد حلول لصرف رواتب المتقاعدين. وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء، في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين".



وأضاف ملا طلال، "بانتظار إقرار قانون تغطية العجز المالي من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين".

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