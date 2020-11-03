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بالفيديو محمد يفقد بـصره بعد مشاركته في التظاهرات

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عمق عشرة سنتمرات استقرت قنبلة دخانية براس الشاب محمد الذي كان ضمن صفوف المتظاهرين خلال فترة الاحتجاجات الشعبية لتتسبب بفقدان بصره. محمد الذي يبحث الان باروقة الموسسات الحكومية عن سبل للعلاج تحدث بأن اللجنة المشكلة المسؤولة عن معالجة من اصيب خلال الاحتجاجات غيرت اسمه بعد صدور امر بارساله خارج البلاد لتلقي العلاج.

محمد ذو الخمسة والعشرين عاما حرم من رؤية طفله الوحيد..ليطالب اهله الجهات المعنية بمعالجته خاصة وان اغلب بعض الموسسات الحكومية اغلقت ابوابها بوجهه

وتناقل ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي قصة محمدلكن تم تزييفها وتحويلها من قبل جيوش الكترونية لقصة شاب سرقت عيناه من قبل اطباءبيد ان القصة الحقيقية هو انتظار هذا الشاب الالتفات له من قبل الجهات الحكومية ليعود كما كان في السابق

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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