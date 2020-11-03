بالفيديو محمد يفقد بـصره بعد مشاركته في التظاهرات

عمق عشرة سنتمرات استقرت قنبلة دخانية براس الشاب محمد الذي كان ضمن صفوف المتظاهرين خلال فترة الاحتجاجات الشعبية لتتسبب بفقدان بصره. محمد الذي يبحث الان باروقة الموسسات الحكومية عن سبل للعلاج تحدث بأن اللجنة المشكلة المسؤولة عن معالجة من اصيب خلال الاحتجاجات غيرت اسمه بعد صدور امر بارساله خارج البلاد لتلقي العلاج.محمد ذو الخمسة والعشرين عاما حرم من رؤية طفله الوحيد..ليطالب اهله الجهات المعنية بمعالجته خاصة وان اغلب بعض الموسسات الحكومية اغلقت ابوابها بوجهه

وتناقل ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي قصة محمدلكن تم تزييفها وتحويلها من قبل جيوش الكترونية لقصة شاب سرقت عيناه من قبل اطباءبيد ان القصة الحقيقية هو انتظار هذا الشاب الالتفات له من قبل الجهات الحكومية ليعود كما كان في السابق