الضرائب توضح أسباب الحريق داخل مبناها اليوم

اصدرت هيئة الضرائب، الثلاثاء، توضيحا بشان الحريق الذي التهم مبناها صباح اليوم، عازية اسباب الحريق الى تماس كهربائي.



وقال مدير عام الهيئة العامة للضرائب شاكر الزبيدي في بيان تلقته الخليج 365، أن "الحريق الذي طال مبنى الهيئة صباح هذا اليوم وفي تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً حيث تم تشغيل المولدة الكهربائة الخاصة بالدائرة مما حدث تماس كهربائي في السقوف الثانوية في الطابق الخامس مكتب المدير العام و الطابق الرابع وبدأت ألسنة النار تأخذ مدى واسع من المساحة ولكن بجهود جبارة وسيطرة متسارعة مع فرق الاطفاء في الدفاع المدني حيث تمت السيطرة على اخماد الحريق".

واضاف ان "جميع سيرڤرات وأنظمة الحاسوب والهاردات المخزنة في الدائرة هي في مكان بعيد عن محل حادث الحريق ومسيطر عليها سيطرة تامة"، مؤكدا تم "اخراج المبلغ ٧ مليار دينار عراقي الى مكان اخر للحفاظ على المال العام".

وطالب الزبيدي القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي بان "تاخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الإسراع في المساهمة في الشائعات والأخبار الغير دقيقة".