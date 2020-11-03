بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بعدد من الولايات الأمريكية

بدأ التصويت في الانتخابات الأمريكية، بعدد من الولايات المتحدة، وعلى رأسها ولاية فرجينيا.
وقالت صحيفة "يو إس إيه توادى" إن" هذا النظام هو الذي جعل دونالد ترامب رئيسا قبل أربع سنوات على الرغم من فوز منافسته هيلاري كلينتون بعدد أكبر من الأصوات الشعبية".
وتأسس المجمع الانتخابي فى المادة الثانية، القطاع الباب الأول من الدستور الأمريكى، وهو من يحدد الفائز في الانتخابات الرئاسية، ويتكون المجمع الانتخابي من 538 مندوباً، وهم الأشخاص الذين يصوتون لانتخاب الرئيس رسميا".
ويمثل العدد الإجمالى لأعضاء المجمع الانتخابي إجمالى أعضاء مجلس الشيوخ 100 عضو، اثنين لكل ولاية، وإجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 435، وثلاثة مندوبين لمقاطعة كولومبيا.
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