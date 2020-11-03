اخبار العالم

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بعدد من الولايات الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بدأ التصويت في الانتخابات الأمريكية، بعدد من الولايات المتحدة، وعلى رأسها ولاية فرجينيا.
ويصوت الناخبون الأمريكيون اليوم الثلاثاء، لاختيار رئيسهم في انتخابات تجرى كل أربع سنوات، ومع إجراء الانتخابات تتجه الأنظار إلى المجمع الانتخابي، الهيئة التي تختار الرئيس، فالمعروف أن النظام الانتخابي الأمريكى شديد التعقيد حتى أن اختيار الرئيس لا يتم بالانتخاب المباشر ولكن بأصوات المجمع الانتخابي.

وقالت صحيفة "يو إس إيه توادى" إن" هذا النظام هو الذي جعل دونالد ترامب رئيسا قبل أربع سنوات على الرغم من فوز منافسته هيلاري كلينتون بعدد أكبر من الأصوات الشعبية".

وتأسس المجمع الانتخابي فى المادة الثانية، القطاع الباب الأول من الدستور الأمريكى، وهو من يحدد الفائز في الانتخابات الرئاسية، ويتكون المجمع الانتخابي من 538 مندوباً، وهم الأشخاص الذين يصوتون لانتخاب الرئيس رسميا".

ويمثل العدد الإجمالى لأعضاء المجمع الانتخابي إجمالى أعضاء مجلس الشيوخ 100 عضو، اثنين لكل ولاية، وإجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 435، وثلاثة مندوبين لمقاطعة كولومبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بعدد من الولايات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا