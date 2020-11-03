روحانيات الانتخابات.. صلوات هندية لمباركة ترامب وهاريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضرعت جماعة هندوسية للسماء لمباركة دونالد ترامب بينما أقام مؤيدون لكمالا هاريس المرشحة الديمقراطية لنائب الرئيس صلوات قرب قرية هندية.

ويصلي سكان منطقة بجنوب الهند ولد فيها جد هاريس لأمها من أجل الحزب الديمقراطي بسبب صلة القرابة.



وفي نفس الوقت، تقول جماعة تزعم إنها تتمتع بتأييد 5 ملايين هندوسي إنها تتمني فوز ترامب بفترة أخرى لتبقى باكستان والصين، الخصمان الرئيسيان للهند، تحت السيطرة.

وقبل ساعات من بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية، تجمع السكان في قرية تولاسندرابورام، مسقط رأس جد هاريس، والمناطق المجاورة لها في معبد لإقامة الصلوات الخاصة.

وقال رجل أعمال يُدعى آر.آر كاليداس فاندايار إنه يعتزم إطعام أكثر من 150 شخصا لمباركة هاريس التي تخوض السباق ضمن بطاقة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.

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وعلى بعد مئات الكيلومترات إلى الشمال في دلهي، انضم قرابة 24 عضوا في جماعة تُعرف باسم هندو سينا (الجيش الهندوسي) إلى رجل دين يرتدي ملابس صفراء لأداء الشعائر وتلاوة النصوص من أجل أن يفوز ترامب.

وحمل المشاركون صورا لترامب وصورة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وبحسب رويترز، فإن فيشنو جوبتا مؤسس الجماعة قال: "لا يمكن للهند محاربة الإرهاب إلا مع وجود ترامب وستلزم الصين وباكستان مكانيهما طالما بقي (ترامب) رئيسا".

وأضاف: "نتمنى الخير لهاريس بسبب أصولها الهندية لكن نواب الرئيس ليسوا بهذه القوة".

كانت مراكز الاقتراع في نيويوك و4 ولايات أخرى، فتحت أبوابها الثلاثاء أمام الناخبين الأمريكيين للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.