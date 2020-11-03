انتخابات الرئاسة الأمريكية.. لحظة بلحظة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت اليوم الثلاثاء انتخابات الرئاسة الأمريكية، في سباق تاريخي بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن. ”الخليج 365” ترصد لحظة بلحظة تطورات المشهد الانتخابي: - الاستطلاع الأخير.. "تقارب شديد" بين بايدن وترامب عشية الانتخابات - "الرئيس الاستثنائي".. ترامب يتوقع فوزا رائعا لـ"صناعة التاريخ"

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