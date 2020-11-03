اعتقال مسلح يحمل سكينا وسط باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، اعتقال رجل مسلح يحمل سكينا وسط باريس. وقال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن السلطات ألقت القبض على رجل مسلح بسكين كبيرة كان يتجول في منطقة بير لاشيز. وأوضح أن بعض المارة أبلغوا الشرطة التي طوقت المنطقة لفترة وجيزة واعتقلت الرجل في غرفة بأحد الفنادق. يأتي ذلك بعد أيام من هجوم إرهابي استهدف مدينة نيس جنوبي فرنسا. والخميس الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم على كنيسة، بمدينة نيس الفرنسية، نفذه شاب يُشتبه أنه تونسي قدم إلى فرنسا عبر الهجرة غير الشرعية.

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