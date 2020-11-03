ارتفاع قتلى هجوم جامعة كابول لـ35 قتيلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مصادر حكومية أفغانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الهجوم على جامعة كابول إلى 35 على الأقل.

ونقلت رويترز عن مصدرين أن نحو 50 شخصا أُصيبوا في الهجوم، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي



والسبت، وقع انفجار خارج مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول، نجم عنه قتلى وعشرات المصابين.

كان انتحاري قد حاول دخول المركز التعليمي، الواقع جنوب غربي كابول، لكنه فجر نفسه، عندما اقترب منه حراس الأمن، وسقط معظم الضحايا من الشباب والمراهقين.

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حركة طالبان بدورها نفت تورطها في الهجوم، فيما ذكر القصر الرئاسي الأفغاني في بيان أنه ينبغي على الحركة أن توافق على وقف لإطلاق النار.

والأسبوع الماضي، شهدت ولاية هلمند هجوما كبيرا لطالبان، ما دفع آلاف العائلات إلى الفرار من بيوتها.

وفي عملية أخرى بسيارة مفخخة، قتل الأسبوع الماضي 16 شخصا وأصيب 154 آخرون في ولاية غور، في هجوم اتهمت الرئاسة الأفغانية طالبان بالوقوف خلفه، مؤكدة أن هذا العنف "يشكل تحديا خطيرا لجهود السلام".