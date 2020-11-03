ما وراء تحركات أسامة النجيفي الخبيثة رجل أردوغان في العراق ؟! .. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يحاول أسامة النجيفي، السياسي العراقي، تطويق الأزمة المتصاعدة بين العراق وتركيا، على خلفية الإعتداءات التي قامت بها الأخيرة على الأراضي العراقية .



وتؤكد كافة المصادر السياسية في العراق، أن النجيفي قام بالتواصل مع السفير التركي ووزير الخارجية العراقي، قبل أن يتصل برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لحث الأطراف على التهدئة .

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والنجيفي سبق أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح تنظيم الإخوان الإرهابي في العراق لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005م .

ويعد النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في مدينة نينوى العراقية كما يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغط على الكاظمي .

وتشير المصادر إلى تحركات النجيفي لتطويق الغضب الحكومي على الإعتداءات التركية جاءت بتوجيهات مباشرة من تركيا .