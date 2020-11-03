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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرمينيا تؤكد وجود أدلة على تجنيد تركيا لمقاتلين سوريين وإرسالهم لأذربيجان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان، إن هناك أدلة قاطعة على قيام تركيا بتجنيد ونقل مرتزقة سوريين إلى أذربيجان.
ونشر رئيس الحكومة الأرمينية على صفحته في "فيسبوك" حسبما أوردت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية - مقطع فيديو يظهر فيه مواطن سوري، تم القبض عليه من قبل وحدات جيش كاراباخ.
وأضاف باشينيان: "الآن هناك أدلة كاملة وشاملة لتجنيد الآلاف من المرتزقة في سوريا ونقلهم من تركيا إلى أذربيجان للمشاركة في المعارك ضد آرتساخ (الاسم الذي يطلقه الأرمن على إقليم كاراباخ).. المعلومات تشير إلى وجود شبكة إجرامية دولية، ولا يمكن أن يستمر الكشف عنها بدون عواقب".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد نفى في وقت سابق صحة التقارير، التي تحدثت عن إرسال أنقرة مرتزقة سوريين للمشاركة في المعارك إلى جانب أذربيجان في ناجورني كاراباخ، كما نفت أذربيجان مشاركة مقاتلين أجانب إلى جانب الجيش الأذربيجاني في المعارك المندلعة منذ 27 سبتمبر الماضي.
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