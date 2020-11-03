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رفض شعبي واسع لتكتل أسامة النجيفي رجل تركيا في العراق 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

رفض شعبي واسع لتكتل أسامة النجيفي رجل تركيا في العراق 

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متابعات_ الخليج 365

بمجرد إعلان السياسي أسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية عن تشكيل جبهة برلمانية والتي يقف ورائها دعم تركي لأجل نشر الفوضي واحداث ارتباك في المشهد السياسي العراقي

ويستغرب مراقبون تدخل شخصية سياسية في ملف يتعلق بعلاقات العراق الخارجية على المستوى الرسمي، بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته بمسؤولين رسميين ومطالبتهم باتخاذ إجراءات محددة للحفاظ على مصالح دولة أجنبية، بعيدا عن مصالح العراق وشعبه.

وذكرت المصادر أن النجيفي ينفذ أوامر تلقاها من تركيا بالتحرك في العراق لتطويق الغضب الحكومي إزاء الاعتداءات الحدودية التركية السافرة على العراق ومنع مواطنيه من السفر إلى تركيا لمتابعة شؤون ملحة.

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