فشل تحالف تحالف "أسامة النجيفي" رجل أردوغان في العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 فشل تحالف جديد، تدعمه إيران وتركيا، في إقالة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ومنذ أيام يقود رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، أبرز حلفاء تركيا في العراق، جهودا مكوكية للإطاحة بالحلبوسي من منصب رئيس البرلمان وحرمانه من امتياز خوض الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها صيف العام 2021، وهو رئيس للسلطة التشريعية وفقا للعرب.

Advertisements وتسلم الحلبوسي إدارة الأنبار بعد استعادتها من تنظيم داعش مباشرة،عندما كانت خزائن البلاد شبه خاوية. وبالرّغم من حجم الدمار الذي أصاب مدنها، وأبرزها الرمادي والفلوجة وهيت خلال سيطرة داعش عليها ثم خلال عملية استعادتها، نجح الحلبوسي في قيادة حملة إعمار عاجلة أظهرت للمحافظة وجها لم تألفه محافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية الشيعية، ما وضعه في دائرة الخطر السياسي.

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