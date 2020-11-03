شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محاولة فاشلة لإعلام الإخوان لتشويه المؤسسة العسكرية والعلاقات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يتوقف الإعلام الإخوانى الذى يبث أكاذيبه وشائعاته عن الدولة المصرية من الخارج عن محاولته الفاشلة لتشويه المؤسسة العسكرية من خلال عرض الأكاذيب خاصة مع نجاحات القوات المسلحة التى لا تتوقف منها.

ويؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على قوة الجيش المصرى، حيث يعد الأقوى فى هذه المنطقة، وبالتالى لا يوجد من يستطيع أن يهاجم الدولة المصرية بشكل مباشر، وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية من أبزر الأدلة على قوة الجيش المصرى، وقدرته على المواجهة.

ويحاول الإعلام الإخوانى أيضا التأثير على وضع الدولة المصرية فى المنطقة عبر إطلاق الأكاذيب، خاصة مع النجاحات الكبيرة فى مستوى العلاقات الدولية، وعلى سبيل المثال منها توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وقبرص واليونان، وانطلاق منتدى غاز شرق البحر المتوسط.