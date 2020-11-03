شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحدد آليات وضوابط لظهور الأطباء فى وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن ظهور الاطباء فى وسائل الإعلام لابد أن يكون وفقا لقواعد وآليات محددة، وذلك للحفاظ على الطبيب وفى نفس الوقت للحفاظ على صحة المواطن.

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وتابع جبر خلال كلمته اليوم باجتماع المجلس الأعلى للإعلام مع وفد من نقابة الصيادلة:" لسنا ضد ظهور الأطباء فى وسائل الإعلام ولكن يجب أن تكون هناك قواعد وإجراءات منضبطة لحماية المشاهد من التلاعب، وقواعد منظمة، يحصل الطبيب على تصريح من النقابة أو المجلس لضبط المنظومة وحماية المواطن والأطباء فى نفس".

ولفت جبر، إلى أن بعض البرامج يتسلل إليها من هم ليسوا أطباء، وهؤلاء يمثلون خطر على المواطنين والصحة العامة لما يقدمونه من معلومات مغلوطة، خاصة وأن هذه القنوات تبث على ترددات ليست على النايل سات، معلنا تشكيل فريق عمل لبحث هذا الأمر، وتقديم النصائح اللازمة للمواطنين للابتعاد عن استخدام الأدوية والعقاقير التى يتم الترويج لها والتى تفتقد للمواصفات القياسية والاشتراطات المرخص بها والتى تشمل خطورة على المواطنين.