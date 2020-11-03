شكرا لقرائتكم خبر عن أبواق الإخوان.. إعلاميون بدرجة خونة الوطن يتبادلون الاتهامات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد وصف للعاملين فى الإعلام الإخوانى أدق من أنهم مجموعة من الإعلاميين الذين خانوا الوطن حتى أصبحوا يتبادلون الاتهامات رغم أن ممولهم واحد، حيث أن المصالح تحكم أبواق تركيا وقطر المشبوهين.

وتقول أحد عناصر الإعلام الإخوانى الهاربة فى خارج البلاد، من الواضح أن إدارة قنوات إسطنبول لا يعرفوا أى شيء عن هذه القنوات، مؤكدة على فشلهم المستمر، ويفضح عنصر إخوانى أخر اللجان الالكترونية التابعة للهارب أيمن نور، والمذيع الهارب معتز مطر والمذيع الهارب، وأن أيمن نور يخون من يأكل العيش والملح.

وفيما وصف أحد عناصر الإعلام الإخوانى معتز مطر بأنه يساند المنكر، وأنه يعمل قناة الشرق قناة المنكر، وفى فيديو أخر يظهر المذيع الهارب محمد ناصر والذى يهاجم عزمى بشارة قائلا: "عزمى بشارة جاسوس.. واللى بيصرف عليه أمير قطر.. وعزمى بشارة تربى فى أحضان الصهاينة".