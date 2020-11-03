شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرى الدين: إعداد لائحة الشيوخ يسير بشكل جيد وتشكيل لجنة لصياغتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هانى سرى الدين عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، أن إعداد اللائحة تُجرى فى ضوء النصوص الدستورية الخاصة بمجلس الشيوخ، لافتًا إلى اللجنة انتهت من مناقشة أكثر من 220 مادة ونأمل فى الانتهاء اليوم من باقى المواد بمشروع المسودة المعدة من قبل الأمانة العامة والتى تدرسها اللجنة.

وأضاف سرى الدين فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تم تشكيل لجنة صياغة منبثقة عن اللجنة الرئيسية، على أن يكون هناك جلسات أخرى لقراءة جديدة بعد أخذ ملاحظات لجميع الأعضاء وفى ضوء الصياغة الجديدة سيتم قراءة لائحة بند بند، لتنقيحها فى شكلها النهائى، لاسيما وأنه صدر بالفعل قرار بتشكيل لجنة صياغة منبثقة.

ونوه سرى الدين، إلى أن إعداد اللائحة يسير بشكل جيد، سعيًا للانتهاء من اللائحة قبل الموعد المحدد، منوها إلى أنه تم الاستقرار إلى 14 لجنة برلمانية مع النص على جوازية أن يعدل المجلس من عدد اللجان بالزيادة أو النقصان حسب الاختصاصات، وبالتالى لن يكون هناك داعى لتعديل اللائحة مرة أخري.

وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.

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وتتضمن المسودة فى مجموعها "360"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد.

وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الأعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية .

وتنص المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة.