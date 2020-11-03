مظلات وأجهزة كشف حراري.. شمال سيناء تستعد لانتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، استعداد المحافظة لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى يومي 7 و 8 من الشهر الجاري.

وأعلن نائب المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده لمناقشة استعدادات الانتخابات البرلمانية بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إعداد كافة التجهيزات المطلوبة، وتأمين وصول التيار الكهربائي لمقار اللجان، والمياه، إلى جانب توفير أماكن لإقامة رؤساء وأعضاء اللجان.

Advertisements

وشدد نائب المحافظ على توفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، ومظلات للوقاية من أشعة الشمس، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات ولجان الانتخابات، وممرضين للكشف على الناخبين عن طريق الكواشف الحرارية وتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية.

وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة عملية سير الانتخابات، وتلقي الإخطارات ورصد عملية الإقبال على التصويت وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن لمتابعة الأوضاع وتلقي الشكاوى والعمل على حلها.

وأشار الغندور إلى وجود لجنة عامة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و 30 مركزًا انتخابيًا و 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألف و178 صوتًا انتخابيًا.