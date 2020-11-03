فحص ٣٧٩٠ طفلًا من حديثي الولادة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن الفرق الطبية بقطاع الرعاية الأساسية بكافة مدن المحافظة، أجرت فحصًا طبيًا شاملًا على نحو ٣٧٩٠ طفلًا من حديثي الولادة ، ضمن المبادرة القومية للكشف المبكر للإعاقة السمعية، وعلاج ضعف وفقدان السمع.

وقال وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المبادرة القومية للسمعيات تواصل عملها بكافة الوحدات والمراكز الطبية على مستوى المدن للكشف المبكر للإعاقة السمعية وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي شملت دعم صحة المرأة ، و١٠٠ مليون صحة وتوقيع الكشف والفحص الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة صحة الأم والجنين.

من جانبها أوضحت الدكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، أن أعمال المبادرة تقدم خدماتها بالوحدة الصحية بأبوصويرة في مدينة رأس سدر، والمركز الحضري بأبوزنيمة، والإدارة الصحية بكاترين، والوحدة الصحية بالعرايشية بأبورديس، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بطور سيناء، المركز الطبي بالرويسات بشرم الشيخ، ومكتب الصحة بدهب، والمركز الحضري بمدينة نويبع.