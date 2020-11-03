"مصر للطيران للشحن الجوي": تحديث أسطول الطائرات وخطوط جديدة بعد زيادة الصادرات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الطيار باسم جوهر، رئيس شركة "مصر للطيران للشحن الجوي"، إن أسطول الشركة شهد تحديثًا ضمن تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطول الناقل الوطني "مصر للطيران" بصفة عامة، بانضمام ٣ طائرات حديثة من طراز A330-200 بحمولة ٥٨ طنًّا لكل طائرة في الاتجاه الواحد.

وأضاف جوهر أن ذلك جاء بعد تحويلها من طائرات ركاب إلى طائرات بضائع، بواسطة الشركة المصنعة، وبالتالي تحقيق تكلفة تشغيل أقل وجدوى اقتصادية أفضل مقارنة بالطائرات التي تم خروجها من الخدمة؛ بسبب التقادم وارتفاع تكلفتها التشغيلية وصيانتها، مما يضع ميزة تنافسية وتسعير أفضل لـ"مصر للطيران"، وبالتالي تحقيق فائدة للمصدرين والصادرات المصرية وزيادة إيرادات "مصر للطيران".

وتابع رئيس شركة "مصر للطيران للشحن الجوي": تم التسويق والاستفادة بكفاءة عالية من الفراغات الموجودة على طائرات الركاب في نقل البضائع المسموح بها؛ لمواجهة الطلب المتزايد على الصادرات المصرية.

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واستطرد جوهر: تمثل فراغات طائرات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية طاقة استيعابية إضافية تحقق التكامل بين شبكتي الخطوط والشحن الجوي.

وأشار رئيس شركة "مصر للطيران للشحن الجوي" إلى أنه جار دراسة دعم الأسطول بطائرات عريضة وصغيرة بعد تحويلها إلى طائرات بضائع، وكذا شهدت الفترة الماضية زيادة رحلات الشحن الجوي المباشرة لبعض الوجهات وفتح خطوط جديدة؛ لتستوعب جميع أنواع الشحنات وتنوعها والتي يتم نقلها لتعزيز وجودنا بالأسواق الخارجية.

وقال جوهر إن خطة التطوير مستمرة في إطار خطة وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران لتقديم منتج متكامل لعملاء الشركة الوطنية سواء المسافرين على طائرات الركاب أو حركة شحن البضائع، بما يتواكب مع الطفرة التي تشهدها كل قطاعات الدولة.