بدء التصويت بالانتخابات الأمريكية في مراكز اقتراع بـ 5 ولايات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

فتحت صناديق الاقتراع أبوابها، الثلاثاء، في نيويورك عند الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكذلك في ولايات نيوجيرسي وكونيتيكت وماين وفرجينيا.

واعتبارا من منتصف الليل (5:00 بتوقيت جرينتش) بدأت قرية ديكسفيل نوتش في ولاية نيوهامبشر بفتح صناديق الاقتراع بحسب التقليد المتبع، وفق شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وقبل يوم الانتخابات، أدلى حوالى 100 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، في رقم قياسي، إما شخصيًا أو عبر البريد.