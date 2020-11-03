سقوط أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

تعرضت أحياء الإسكندرية لهطول أمطار خفيفة، ظهر اليوم الثلاثاء، وسط توقعات باستمرار تكاثر السحب وهطول الأمطار حتى الغد.

وصاحب هطول الأمطار نشاط محدود في حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة، لتسجل 24 درجة مئوية، دون تأثير على حركة الملاحة البحرية أو الصيد.

ووضعت شركة الصرف الصحي سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضًا لتراكم المياه، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لهطول أمطار غزيرة.

وأكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والسفن رغم سوء الأحوال الجوية.