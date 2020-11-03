بالصور.. وفد اليونسكو يتفقد دير الأنبا مقار بوادي النطرون

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من هيئة اليونسكو، وخبراء الآثار المصريين بدير الأنبا مقار بمدينة وادي النطرون.
تأتي الزيارة في إطار جهود دعم ملف مصر بمنظمة اليونسكو العالمية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بوادي النطرون، ووضع المدينة على الخريطة العالمية.
ودعت "بلبع" إلى تعزيز ملف وضع أديرة وادي النطرون على قائمة التراث العالمي برصد التراث اللامادي للمنطقة ذات الطابع الأثري، باعتبارها أساس الرهبنة ومنها انتشرت إلى جميع أنحاء العالم.
شهد اللقاء استعراض الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتطوير مدينة وادى النطرون ومسار العائلة المقدسة من تطوير البنية التحتية للمدينة، ورفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية واستكمال توصيل كافة المرافق الحيوية واستكمال تشجير مداخل المدينة بالنخيل والزينة ورفع كفاءة الإنارة.
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