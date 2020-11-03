خامنئي عن انتخابات أمريكا..”لا يهمنا من يأتي ومن يرحل”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 12:55 مساءً

الانتخابات الرئاسية الاميركية مصدر اهتمام العالم ، خاصة النظام الإيراني الذي يترقب ما ستكشفه النتائج في يوم الحسم .

قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، يوم الثلاثاء، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على سياسة طهران تجاه واشنطن.

وأضاف خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة: ”سياستنا تجاه الولايات المتحدة محددة بوضوح ولا تتغير بتغير الأفراد. لا يهمنا من يأتي ومن يرحل“.

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وتابع خامنئي أن طهران ”في حاجة لتطوير قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية للدفاع عن نفسها في مواجهة الأعداء“.

ويتوجه ملايين الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات رئاسية استثنائية تشهدها أمريكا وسط جائحة كورونا.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أكد في وقت سابق، أن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في حال فوز بايدن بالانتخابات.

وقال ظريف في مقابلة مع قناة ”سي بي إس“ الأمريكية، مساء الاثنين: ”إذا أردنا إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، لكنا فعلنا ذلك قبل 4 سنوات مع الرئيس دونالد ترامب“.